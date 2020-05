Wohnzimmer-ESC 2020: Online-Voting über alle Teilnehmer außer Deutschland

Am Samstag läuft das deutsche Halbfinale des Eurovision Song Contests bei „World Wide Wohnzimmer“. Fans können schon jetzt für ihren Favoriten abstimmen – nur nicht für den eigenen Landsmann.

Nachdem der offizielle ESC dieses Jahr coronabedingt ausfallen musste, gingen mehrere Formate an den Start, die einen Ersatz für den Song Contest bieten wollten. Beim funk-Format „World Wide Wohnzimmer“ mit Benjamin und Dennis Wolter steht am Samstag, 9. Mai, nun das deutsche ESC-Halbfinale an: Die Musikvideos aller 41 Teilnehmenden werden gezeigt, zu sehen ab 20.15 Uhr bei ONE, in der ARD Mediathek, auf funk.net, dem Youtube-Kanal von „World Wide Wohnzimmer“ und unter eurovision.de.

Schon jetzt können die Zuschauer online für ihren Favoriten oder ihre Favoritin abstimmen. Und auch während der Sendung kann telefonisch gevotet werden. In alter ESC-Manier darf das Publikum nur für die Kandidatinnen und Kandidaten der anderen Länder abstimmen. Der deutsche Teilnehmer Ben Dolic mit seinem Song „Violent Thing“ steht also nicht zur Wahl, sein Musikvideo wird aber natürlich trotzdem gezeigt. Die zehn erfolgreichsten Acts vom Samstag schaffen es dann in die Sendung „Eurovision Song Contest 2020 – das deutsche Finale live aus der Elbphilharmonie“, die am 16. Mai, 20.15 Uhr, im Ersten von Barbara Schöneberger präsentiert wird.

Die moderierenden Zwillinge werden in ihrem Wohnzimmer unterstützt von ESC-Urgestein Peter Urban und einem Spezialgast, Youtuber Freshtorge. Außerdem kann sich das Publikum auf ein weiteres Highlight freuen: Einige der internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben für das ESC-Halbfinale neue Videos produziert. Diese Sonderperformances werden in der Sendung ihre Premiere feiern.