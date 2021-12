„Wolfsland“-Krimi: Yvonne Catterfeld ermittelt heute zum 10. Mal

Anzeige

Auch im zehnten Fall ermitteln Yvonne Catterfeld und Götz Schubert als Viola Delbrück und Burkhard „Butsch“ Schulz heute wieder in Görlitz und Umgebung.

Zum Inhalt: Polizeiobermeister Raaben wird tot auf dem Parkplatz am Berzdorfer See gefunden. Offenbar hat ihn jemand zuvor sehr gezielt und mehrfach mit einem Auto überfahren. Ein neuer Fall für Delbrück (Yvonne Catterfeld) und ihren Kollegen Butsch (Götz Schubert). Der ist aber zwei Monate nachdem er bei einem Schusswechsel schwer verletzt wurde, noch längst nicht wieder der Alte. Körperlich versehrt, auf Hilfsmittel und Helfer angewiesen, interessiert er sich für nichts und hat seinen kämpferischen Esprit vollkommen verloren. Viola Delbrück hat also nicht nur einen Mord aufzuklären, sondern auch die selbst gestellte Aufgabe, ihren Kollegen im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf die Beine zu bekommen.

Das Drehbuch zu „Wolfsland – Die traurigen Schwestern“ (AT) schrieb wieder das Autorenteam Sönke Lars Neuwöhner und Sven Poser. Die Regie führt Hannu Salonen, der damit zum ersten Mal einen Fall dieser Krimi-Reihe inszeniert. Vor der Kamera von Christoph Chassée stehen neben den beiden Görlitzer Kommissaren Jan Dose als Spurensicherer Jakob Böhme und Stephan Grossmann als Revierleiter Dr. Grimm sowie Anna Bachmann als Butschs Tochter Emmy. Episodenhauptrollen haben Christian Erdmann, Lilli und Elli Salonen sowie Stephanie Amarell übernommen.

„Wolfsland“ ist eine Produktion der Molina Film im Auftrag der ARD Degeto und des MDR für die ARD. Die Folge „Traurige Schwestern“ läuft heute, um 20.15 Uhr, im Ersten.

Quelle: MDR