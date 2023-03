WWE bei ProSieben Maxx: Mehr Wrestling im Free-TV

Anzeige

ProSieben Maxx hat laut eigenen Angaben seine Partnerschaft mit WWE verlängert und kündigt eine neue Show an.

Wie der Sender mitteilte, wurde die Free-TV-Partnerschaft mit WWE (World Wrestling Entertainment Inc.) um mehrere Jahre verlängert. Dazu bringt ProSieben Maxx eine zusätzliche Wrestling-Show ins Fernsehen. In „NXT“ sollen Wrestling-Superstars von morgen ab dem 6. April in den Ring steigen, wie der Sender ankündigt. Die Show läuft immer donnerstags um 22 Uhr. Damit bleibe ProSieben Maxx das Free-TV-Zuhause von WWE und intensiviere die seit 2014 bestehende erfolgreiche Zusammenarbeit, heißt es in der Ankündigung.

Darüber hinaus soll Flo Hauser in Zukunft das Kommentatoren-Team bei ProSieben Maxx ergänzen und bei „NXT“ im Wechsel mit Sebastian Hackl, Holger Böschen, Manu Thiele und Walandi Tsanti im Einsatz sein.

WWE Highlights im April auf ProSieben Maxx

Samstag, 1. April:

20:15 Uhr: „WWE Legends: WrestleMania 1“

22:15 Uhr: „SmackDown“

Montag, 3. April:

22:00 Uhr: „NXT Stand & Deliver“ (relive): Die größte „NXT“-Show des Jahres als einmaliges Auftaktevent zu „NXT“ auf ProSieben MAXX

Donnerstag, 6. April:

20:15 Uhr: „WWE Legends“: Shawn Michaels

22:00 Uhr: Start „NXT“, danach immer donnerstags

Außerdem immer mittwochs „Raw“ und samstags „SmackDown“, jeweils um 22:00 Uhr.

Quelle: ProSieben Maxx