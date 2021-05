„WWM?“ mit erstem Promi-Zocker-Special am Pfingstmontag

Anzeige

Beim ersten „Wer wird Millionär? – Das Prominenten-Zocker-Special“ am Pfingstmontag bei RTL wollen Oliver Pocher, Anke Engelke und Co. zwei Millionen Euro für den guten Zweck gewinnen.

Promi-Zocker-Premiere bei Günther Jauch: Die Promis können beim ersten „Wer wird Millionär? – Das Prominenten-Zocker-Special“ zwei Millionen Euro gewinnen, aber nur wenn sie Nerven aus Stahl haben. Denn nur wer mutig genug ist, die ersten neun der 15 Fragen, ohne Joker zu beantworten, kann zwei Millionen Euro für den guten Zweck zu gewinnen.

Anke Engelke zockt zum achten Mal

Genau das wollen Barbara Schöneberger, Anke Engelke, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher am Pfingstmontag bei RTL beweisen. Bereits sieben Mal war Anke Engelke bei Günther Jauch, hat aber noch nie den Höchstgewinn abgeräumt. Immerhin: vier Mal waren es 500.000 Euro, zwei Mal 125.000 Euro und ein Mal 500 Euro. Die weniger erfolgreiche letzte Promi-Special-Sendung beendete sie damals mit dem Satz: „Dann muss ich wohl wiederkommen.“

Diesmal will Anke Engelke endlich alle 15 Fragen richtig beantworten. „Natürlich möchte ich die zwei Millionen gewinnen… Ich bin einfach ein großer Spiel- und Wissensfan. Ich lerne gerne dazu und bekomme gespiegelt, was ich nicht weiß. Das kann ein bisschen frustrierend sein, aber unterm Strich geht man schlauer raus,“ so Engelke.

Promi-Millionäre kehren zurück

Die Promi-Millionäre Barbara Schöneberger (2011), Thomas Gottschalk (2008) und Oliver Pocher (2008) haben dies bereits geschafft. „Dass man die Million einmal gewonnen hat, war auf jeden Fall mehr oder weniger ′Once in a Lifetime′. Aber zwei Millionen hört sich auch gut an,“ so Pocher.

Bauch einziehen, alles geben

Und auch Barbara Schöneberger sieht die Sache entspannt: „Ich setze mich auf den Stuhl, versuche den Bauch einzuziehen und die ganze Zeit von der Seite gut auszusehen. Ich werde alles geben, was ich habe.“

„Wer wird Millionär? – Das Prominenten-Zocker-Special“ feiert am Pfingstmontag, 24. Mai, 20.15 Uhr, bei RTL Premiere.