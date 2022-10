„X-Factor: Das Unfassbare“: Neue Halloween-Folgen zum Sonntag

Anzeige

Diesen Sonntag, den 30. Oktober, zeigt RTLZwei passend zu Halloween einen „X-Factor“-Marathon mit Jonathan Frakes, inklusive neuer Folgen zur Primetime.

Am 30. Oktober strahlt der Sender den gesamten Tag über Episoden der Kultserie aus. Bereits Sonntagmorgen um 6.05 Uhr beginnt der Marathon. Den Höhepunkt des Tages bilden zwei brandneue Folgen ab 20.15 Uhr, präsentiert von Geschichtenerzähler und „Star Trek“-Legende Jonathan Frakes. Im Anschluss an die Ausstrahlung kann man die zwei Episoden von „X-Factor: Das Unfassbare“ auch auf RTL+ streamen. RTLZwei teilte zudem eine Inhaltsbeschreibung für das Comeback der Mystery-Gruselserie.

In den neuen Folgen geht es laut Sender unter anderem um den kopflosen Reiter El Muerto. Schon in den Anfangsjahren der blutrünstigen Legende machten sich dutzende Nachahmer die Furcht vor dem ruchlosen Mörder zunutze. Doch taucht dieses Mal tatsächlich der echte kopflose Reiter auf? Kann Fakt von Fiktion korrekt voneinander getrennt werden? In den weiten Wäldern der USA verschwinden zudem immer wieder Menschen – teilweise aus unerklärlichen Gründen. Doch was, wenn das Wiederkommen dieser Personen ihren Angehörigen mehr Angst macht als ihr Verschwinden? Insgesamt zehn neue Geschichten erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer, so RTLZwei.

„X-Factor: Das Unfassbare – Der Podcast“

Als Erweiterung des „X-Factor“-Halloween-Programms startet RTLZwei am Montag, den 31. Oktober, einen Podcast zur Kultsendung. In „X-Factor: Das Unfassbare – Der Podcast“ werden sich die Moderatorinnen Lucia Leona und Lolita in jeder Folge drei Geschichten aus dem „X-Factor“-Universum widmen und zusammen mit der Hörerschaft im Sinne der Original-TV-Sendung diskutieren, ob es sich um eine wahre oder fiktive Erzählung handelt.

