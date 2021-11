Zahlreiche Erstausstrahlungen: Super RTL Weihnachts-Reihe mit über 40 Filmen

Anzeige

In diesem Jahr hat Super RTL ein besonders großes Paket geschnürt und zeigt ab diesem Wochenende bis Weihnachten täglich (außer donnerstags) hochkarätige Weihnachtsfilme in der Primetime. Neben Genre-Klassikern wie „Der Grinch“, „PS: Es weihnachtet sehr“ oder Charles Dickens‘ „Die Weihnachtsgeschichte“ warten dabei insgesamt 14 deutsche Erstausstrahlungen auf die Zuschauer:

Samstag, 13. November

Liebe im Weihnachtspark (20.15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung)

Der Weihnachtsfluch – Nichts als die Wahrheit (22.05 Uhr)

Sonntag, 14. November

Eine einzigartige Weihnachtsblume (20.15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung)

Liebe im Weihnachtspark (22 Uhr, Wh. vom 13.11.)

Montag, 15. November

Der Weihnachtsfluch – Nichts als die Wahrheit (20.15 Uhr, Wh. vom 13.11.)

Eine einzigartige Weihnachtsblume (21.55 Uhr, Wh. vom 14.11.)

Dienstag, 16. November

Ein Filmstar zu Weihnachten (20.15 Uhr)

Weihnachten mit Willy Wuff – Eine Mama für Lieschen (22 Uhr)

Mittwoch, 17. November

Weihnachten Undercover (20.15 Uhr)

Ein Filmstar zu Weihnachten (22 Uhr, Wh. vom 16.11.)

Freitag, 19. November

Der Weihnachtswunsch des Jahres (20.15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung, Foto)

Weihnachten Undercover (22:05 Uhr, Wh. vom 17.11.)

Samstag, 20. November

Christmas on Ice – Liebe lässt die Herzen schmelzen (20.15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung)

Der Weihnachtswunsch des Jahres (22 Uhr, Wh. vom 19.11.)

Sonntag, 21. November

Meine zauberhaften Weihnachtsschuhe (20.15 Uhr)

Christmas on Ice – Liebe lässt die Herzen schmelzen (22 Uhr, Wh. vom 20.11.)

Montag, 22. November

Weihnachten in der Holly Lane (20.15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung)

Meine zauberhaften Weihnachtsschuhe (22 Uhr, Wh. vom 21.11.)

Dienstag, 23. November

Eine Königin zu Weihnachten (20.15 Uhr)

Weihnachten in der Holly Lane (22 Uhr, Wh. vom 22.11.)

Mittwoch, 24. November

Die Winterprinzessin – Eine Liebe im Schnee (20.15 Uhr)

Eine Königin zu Weihnachten (21.55, Wh. vom 23.11.)

Freitag, 26. November

Izzy gegen die Weihnachtsräuber (20.15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung)

Die Winterprinzessin – Eine Liebe im Schnee (22.05 Uhr, Wh. vom 24.11.)

Samstag, 27. November

Winter Castle 2 – Eine winterliche Liebe (20.15 Uhr)

Winter Castle – Romanze im Eishotel (22 Uhr)

Sonntag, 28. November

Weihnachten im Starlight Café (20.15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung)

Izzy gegen die Weihnachtsräuber (22 Uhr, Wh. vom 26.11.)

Montag, 29. November

Geteilte Weihnacht (20.15 Uhr)

Weihnachten im Starlight Café (22 Uhr, Wh. vom 28.11.)

Dienstag, 30. November

Eine Elfe zu Weihnachten (20.15 Uhr)

Geteilte Weihnacht (22 Uhr, Wh. vom 29.11.)

Mittwoch, 1. Dezember

Santa Baby (20:15 Uhr)

Santa Baby 2 (22 Uhr)

Freitag, 3. Dezember

Santa Baby (23.20 Uhr, Wh. vom 1.12.)

Samstag, 4. Dezember

Ein Weihnachtsgeschenk des Himmels (20.15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung)

Sonntag, 5. Dezember

Mr. Christmas (20.15 Uhr)

Ein Weihnachtsgeschenk des Himmels (22 Uhr, Wh. vom 4.11.)

Montag, 6. Dezember

Christmas At The Plaza – Verliebt in New York (20.15 Uhr)

Mr. Christmas (22 Uhr, Wh. vom 5.12.)

Dienstag, 7. Dezember

Schicksalhafte Weihnachten (20.15 Uhr)

Christmas At The Plaza – Verliebt in New York (22 Uhr, Wh. vom 6.12.)

Mittwoch, 8. Dezember

Weihnachten ahoi! (20.15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung)

Schicksalhafte Weihnachten (22 Uhr, Wh. vom 7.12.)

Freitag, 10. Dezember

Unser größter Weihnachtswunsch (20.15 Uhr)

Weihnachten ahoi! (22 Uhr, Wh. vom 8.12.)

Samstag, 11. Dezember

Der Grinch (20.15 Uhr)

Unser größter Weihnachtswunsch (22.20 Uhr, Wh. vom 10.12.)

Sonntag, 12. Dezember

Das Weihnachtskarussell – Alles dreht sich um die Liebe (20.15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung)

Der Grinch (22 Uhr, Wh. vom 11.12.)

Montag, 13. Dezember

Eine Weihnachtsliebe zum Festhalten (20.15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung)

Das Weihnachtskarussell – Alles dreht sich um die Liebe (22 Uhr, Wh. vom 12.12.)

Dienstag, 14. Dezember

Christmas Town – 14 märchenhafte Weihnachtstage (20.15 Uhr)

Eine Weihnachtsliebe zum Festhalten (22 Uhr, Wh. vom 13.12.)

Mittwoch, 15. Dezember

Einsatz für Dr. Christmas (20.15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung)

Christmas Town – 14 märchenhafte Weihnachtstage (22 Uhr, Wh. vom 14.12.)

Freitag, 17. Dezember

Weihnachten mit Willy Wuff – Mama braucht einen Millionär (20.15 Uhr)

Einsatz für Dr. Christmas (22.15 Uhr, Wh. vom 15.12.)

Samstag, 18. Dezember

Mr. Magoriums Wunderladen (20.15 Uhr)

Weihnachten mit Willy Wuff – Mama braucht einen Millionär (22:00 Uhr, Wh. vom 17.12.)

Sonntag, 19. Dezember

Der Weihnachtswalzer (20.15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung)

Mr. Magoriums Wunderladen (21.55 Uhr, Wh. vom 18.12.)

Montag, 20. Dezember

Rendezvous mit einem Schneemann (20.15 Uhr, Free-TV-Premiere)

Der Weihnachtswalzer (22 Uhr, Wh. vom 19.12.)

Dienstag, 21. Dezember

PS: Es weihnachtet sehr (20.15 Uhr)

Rendezvous mit einem Schneemann (22 Uhr, Wh. vom 20.11.)

Mittwoch, 22. Dezember

Weihnachten ist mehr als nur ein Wort (20.15 Uhr, deutsche Erstausstrahlung)

PS: Es weihnachtet sehr (22 Uhr, Wh. vom 21.12.)

Freitag, 23. Dezember

Die Weihnachtsgeschichte (20.15 Uhr)

Tom & Jerry – Eine Weihnachtsgeschichte (21.35 Uhr)

Weihnachten ist mehr als nur ein Wort (22.35 Uhr, Wh. vom 22.11.)

Quelle: SUPER RTL