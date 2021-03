ZDF blendet jetzt bei Gottesdiensten Liedtexte zum Mitsingen ein

Anzeige

Wie das ZDF gestern mitteilte, will der Sender dem Wunsch vieles Zuschauerinnen und Zuschauer nachkommen und jetzt bei Gottesdiensten die Liedtexte live einblenden.

Mit den eingeblendeten Texten soll das Publikum nun die Lieder noch leichter mitsingen und damit noch aktiver am Gottesdienst teilnehmen können. Nach der Premiere beim katholischen Gottesdienst am vergangenen Wochenende will das ZDF den Service ab sofort bei jedem Gottesdienst anbieten.

Der evangelische Gottesdienst am kommenden Sonntag (Beginn um 9.30 Uhr) aus der Johanneskirche in Eltville-Erbach steht unter dem Thema „Wo bleibt der Zorn?“. Pfarrerin Bianca Schamp wird laut Senderankündigung darüber sprechen, wie die Energie des Zorns in eine Kraft verwandelt werden kann, die die Welt bewegt. Die Mainzer Sängerin Nanni Byl und ihr Ensemble sowie Andreas Karthäuser an der Orgel sollen den Gottesdienst derweil musikalisch gestalten.