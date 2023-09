ZDF: Erst Länderspiel, dann DFB-Pokal mit Bayern

Anzeige

Mit reichlich Verzögerung startet der FC Bayern in die DFB-Pokal-Saison, das ZDF zeigt das Auswärtsspiel in Münster sowie ein Länderspiel live.

Ab 20.15 Uhr meldet sich Moderator Sven Voss aus dem Preußenstadion. Dort tritt der FC Bayern München erst zu diesem späten Termin im Rahmen der Pokal-Auftaktrunde bei Preußen Münster an, weil Mitte August zunächst das Supercup-Finale zwischen Meister Bayern München und Pokalsieger RB Leipzig ausgetragen wurde. Das Duell des Drittliga-Aufsteigers aus Münster gegen den Meister aus München wird um 20.45 Uhr angepfiffen, Oliver Schmidt ist Live-Kommentator der Partie.

ZDF zieht mit den Bayern das attraktivere DFB-Pokal-Los

© look@me – stock.adobe.com

Zuvor läuft am Dienstagabend im ZDF das zweite Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in der neuen UEFA Nations League. Moderatorin Katja Streso und ZDF-Fußball-Expertin Kathrin Lehmann begrüßen die Zuschauer ab 17.55 Uhr zum langen Fußballabend im Zweiten. Zum Anstoß um 18.15 Uhr ist Live-Kommentatorin Claudia Neumann am Mikrofon.

Auch Frauen-Länderspiel im Zweiten, RB Leipzigs Pokalspiel im Ersten

Sowohl das UEFA-Nations-League-Spiel der DFB-Frauen gegen Island als auch das Pokalspiel der Bayern in Münster sind im Livestream auf sportstudio.de, in der ZDF-Mediathek und in der ZDFheute-App zu sehen. Am Mittwoch folgt noch das letzte DFB-Pokal-Spiel der 1. Runde zwischen Wehen Wiesbaden und RB Leipzig, ab 20.45 Uhr live im Ersten.