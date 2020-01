ZDF-Doku: „Kommando kaputt – Was bei der Bundeswehr schiefläuft“

Flugzeuge, die nicht fliegen, U-Boote, die nicht tauchen, Panzer, die nicht fahren – seit Jahren hat die Bundeswehr massive Probleme mit ihren Einsatzmaschinen. Eine ZDF-Dokumentation versucht nun ein wenig Licht ins dunkle Dilemma des Militärs zu bringen.

Die Bundeswehr sorgte in den letzten Jahren immer wieder für peinliche Nachrichten über die mangelnde oder fehlerhafte Einsatzbereitschaft ihrer technischen Ausrüstung. Selbst der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels, bezeichnet jetzt in „ZDFzoom“ das Beschaffungswesen der Bundeswehr als „organisierte Verantwortungslosigkeit“.

Sowohl in der Bundeswehr als auch in der Marine hakt es anscheinend an einem vernünftigen Management bei der Beschaffung von Großgerät – denn Geld sei nicht das Problem, laut Kay Scheller, dem Präsidenten des Bundesrechnungshofes. Tatsächlich habe die Bundeswehr in den vergangenen Jahren das hierfür zur Verfügung stehende Steuergeld meist nicht in vollem Umfang ausgegeben, teilweise blieben wohl bis zu 1,5 Milliarden Euro übrig.

Am Mittwoch, 29. Januar um 22.45 Uhr berichtet „ZDFzoom“ über „Kommando kaputt – Was bei der Bundeswehr schiefläuft“. Die Dokumentation von Andreas Orth steht am Sendetag ab 18 Uhr auch in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.