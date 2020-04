ZDF sagt Gottschalk-Shows ab

Wegen der Coronavirus-Krise entfallen zwei Formate mit Thomas Gottschalk im ZDF. Die Geburtstagsshow des Entertainers im Mai scheint aber zunächst nicht gefährdet.

Die im Juni in Offenburg geplanten Aufzeichnungen der Formate „Gottschalks große Popshow“ und „50 Jahre ZDF-Hitparade – die Zugabe“ mit Moderator Gottschalk entfallen, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Donnerstag in Mainz mitteilte.

Eine Sprecherin sagte auf dpa-Anfrage, dass die geplante Geburtstagsshow für Thomas Gottschalk, der am 18. Mai 70 Jahre alt wird, hingegen ausgestrahlt werde. Das Live-Format sei für den 17. Mai um 22.15 Uhr vorgesehen.

Der genaue Ablauf der Show in Corona-Zeiten stehe aber noch nicht fest.