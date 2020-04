ZDF versendet komplette neue Staffel „Merz gegen Merz“ über Ostern

Lohnt es sich, alte Liebe noch einmal aufflammen zu lassen? In der zweiten Staffel der ZDF-Comedyserie werden Annette Frier und Christoph Maria Herbst in den Hauptrollen auf die Beziehungsprobe gestellt.

Unzählige Sitzungen bei der Paartherapeutin, der pubertierende Sohn von der Polizei aufgegriffen, eine Demenzdiagnose beim Firmenpatriarchen: Die Ereignisse der ersten Staffel von „Merz gegen Merz“ hatten Anne und Erik Merz durchgerüttelt, am Ende aber wieder zusammengebracht. Die ZDF-Comedyserie aus der Feder des „Stromberg“-Autors Ralf Husmann geht nun in die zweite Runde, wieder mit Annette Frier und Christoph Maria Herbst in den Hauptrollen.

Neues Chaos im Hause Merz: Anne rutscht in eine Midlifecrisis, Firmengründer Ludwig hat genug von der Firma und will den Rest seines Lebens genießen. Erik übernimmt den Chefposten und muss ihn gegen die finnische Konkurrenz verteidigen. Zu allem Überfluss ziehen aus finanziellen Schwierigkeiten auch noch seine Eltern bei ihm ein. Die Situation im Haus Merz eskaliert sehr schnell wieder, aber ganz anders als beim letzten Mal.

Das ZDF zeigt die zweite Staffel „Merz gegen Merz“ ab Donnerstag, 9. April um 22.15 Uhr und am Osterwochenende am 11., 12. und 13. April jeweils in Doppelfolgen. Alle acht Folgen sind bereits ab Donnerstag, 9. April ab 16 Uhr für sechs Monate in der ZDF-Mediathek zu sehen.