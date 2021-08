Zverev heute im Tennis-Finale bei Olympia: Diese Sender übertragen live

Anzeige

ZDF und ARD wechseln sich bekanntlich bei der Live-Übertragung der olympischen Spiele ab. Dieser Sender ist heute an der Reihe, und überträgt unter anderem das Olympia-Finale im Tennis mit Alexander Zverev.

Nach dem Halbfinal-Triumph über Novak Djokovic steht die deutsche Nummer eins im Tennis kurz vor dem größten Triumph ihrer Karriere. Der Weltranglistenerste aus Serbien konnte dieses Jahr bisher alle drei Grand-Slam-Turnier gewinnen. Zverev hat ihm also die Chance auf den sogenannten „Golden Slam“, vier Grand-Slam-Siege plus Olympia-Gold in einem Jahr, genommen. Somit bleibt weiterhin Steffi Graf die einzige Spielerin, der dieses Kunststück gelang. Nun wartet Karen Khachanov im Endspiel um die Goldmedaille auf Zverev.

Ein Gegner, der sich nach dem Halbfinale gegen den absoluten Top-Favoriten auf die Goldmedaille zunächst machbar anhört. Doch der Russe ist immerhin selbst auch Weltranglisten-25., bei Olympia in herausragender Form und somit bestimmt keine Laufkundschaft. Auf der anderen Seite ist Zverev nun natürlich Favorit. Dass diese jedoch gestürzt werden können, hat er jüngst selbst auf eindrucksvolle Art und Weise unter Beweis gestellt.

Zverev könnte erstes Olympia-Gold im Herren-Einzel holen

Das Olympia-Finale der Herren läuft heute Vormittag nach dem Endspiel im Doppel der Frauen. Letzteres beginnt bereits ab 8 Uhr morgens. Das heißt, spätestens ab 9.30 Uhr sollten Zverev-Fans sich vor den heimischen Bildschirmen einfinden. Von den Öffentlich-Rechtlichen überträgt heute das ZDF. Eurosport zeigt das Olympia-Tennisfinale aber ebenfalls live. Via HD Plus ist der Kampf um die Goldmedaille dort sogar in UHD zu sehen.

Kostenlose Online-Livestreams gibt es bei Joyn und ZDF.de.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.