Zwei französische Krimi-Serien auf ZDFneo

Die Krimi-Serie „Deadly Tropics“ geht auf ZDFneo diesen Monat in die zweite Staffel. Gleichsam wird die vierte Staffel der ebenfalls französischen Serie „Art of Crime“ im Juni erstmals in Deutschland auf ZDFneo ausgetrahlt. Im Mittelpunkt stehen krimitypisch zwei ungleiche Ermittler-Duos, die komplizierte Mordfälle und Verbrechen aufklären müssen.

Wer mit der ersten Staffel von „Deadly Tropics“ nicht vertraut ist, könnte sich aufgrund des karibischen Settings an den ZDF-Dauerbrenner „Death in Paradise“ erinnert fühlen. Letztere Serie wurden ebenfalls in der Karibik gedreht und hat dem Prinzip „Mord unter Palmen“ mit bereits 11 Staffeln zur Beliebtheit bei deutschen Krimifreunden verholfen. In den neuen „Deadly Tropics“-Folgen lösen die Ermittlerinnen Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland) und Gaëlle Crivelli (Béatrice de la Boulaye) auf der sonnigen Karibikinsel Martinique mysteriöse Mordfälle. In weiteren Rollen spielen Julien Béramis, Antoinette Giret, Benjamin Douba-Paris, Stéphan Wojtowicz und andere. Denis Thybaud und Lionel Chatton inszenierten die Drehbücher von Eric Eider.

Krimi-Unterhaltung zur Primetime bei ZDFneo und in der Mediathek

Szene aus „Art of Crime“ – Vierte Staffel am Freitag, 24. Juni, 20.15 Uhr, als Deutschlandpremiere auf ZDFneo.

Die Serie „Art of Crime“ dreht dem Karibik-Setting den Rücken spielt ganz klassisch in der Hauptstadt Paris. In den zwei neuen Doppelfolgen müssen die brillante Kunsthistorikern Florence Chassagne (Éléonore Gosset) und der eigensinnige Polizist Antoine Verlay (Nicolas Gob) einen Mordfall rund um van Gogh lösen. Zudem werden sie zu einem Tatort hinter die Kulissen des Moulin Rouge gerufen. In weiteren Rollen spielen Benjamin Egner, Philippe Duclos, Emmanuel Noblet, Nicolas Wanczycki und andere. Elsa Bennett führte Regie, Angèla Herry-Leclerc und Pierre-Yves Mora schrieben die Drehbücher.

Die achtteilige zweite Staffel von „Deadly Tropics“ läuft am Freitag, den 17. Juni, ab 20.15 Uhr als Free-TV-Premiere. In der ZDF-Mediathek sind alle Folgen ab Samstag, den 18. Juni, 10 Uhr, abrufbar. Die Deutschlandpremiere der vierten Staffel von „Art of Crime“ erfolgt auf ZDFneo am Freitag, den 24. Juni, ab 20.15 Uhr. Nach ihrer jeweiligen Ausstrahlung stehen die Folgen auch in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Quelle: ZDFneo