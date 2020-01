Die erfolgreichsten Games von 2019

Nach wie vor die Nummer eins: Das meistverkaufte PC- und Konsolenspiel 2019 in Deutschland war ein Sportspiel. Damit setzt die Multiplayer-Reihe ihre Erfolgsstory fort – doch die Konkurrenz war ebenfalls alles andere als untätig.

Der Verband der deutschen Games-Branche gab heute auf Basis der Daten von GfK Entertainment das Ranking der erfolgreichsten Spiele 2019 bekannt: An der Spitze steht wieder einmal die aktuelle Variante der „FIFA“-Reihe von EA, „EA Sports FIFA 20“ als das meistverkaufte PC- und Konsolenspiel in Deutschland. Selbst sein Vorgänger „EA Sports FIFA 19“ von 2018 landete in den Jahres-Charts 2019 immerhin noch auf dem 9. Platz

Fast so beliebt wie digitaler Fußball war das Action-geladene Kriegsspiel „Call of Duty: Modern Warfare“ auf dem 2. Platz, noch vor dem bunteren Rennspiel „Mario Kart 8 Deluxe“ von Nintendo. Auf den weiteren Plätzen des Rankings folgen die Nintendo-Titel „New Super Mario Bros. U Deluxe“, „Pokémon Schwert“ und „Luigi’s Mansion 3“.