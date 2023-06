Live Casinos Online: Sind sie in Deutschland legal?

Anzeige

Mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag Deutschlands, der seit Mitte 2021 relevant ist, wurden einige Neuerungen geschaffen. Das hat auch auf die Spiele Auswirkungen. Mittlerweile gibt es einige von der GGL lizenzierte Online Spielotheken. Spieler werden sicherlich festgestellt haben, dass nur virtuelle Spielautomaten angeboten werden.

Aber was bedeutet das nun? Wurden etwa die beliebten Live Casinospiele mit den neuen Regelungen abgeschafft? Da aktuell nur virtuelle Automatenspiele und Online-Poker angeboten werden, liegt die Vermutung nahe. Doch sind sie wirklich verboten?

Kein generelles Verbot der Live Casino Spiele in Deutschland

Es gibt laut dem Glücksspielstaatsvertrag kein generelles Verbot der Live Casino Spiele. Stattdessen wurde für die Bundesländer mit dem neuen Vertrag ein gewisses Regelwerk für den Spielbetrieb geschaffen. Darin wird aber nicht erwähnt, dass Live Casinospiele verboten sind. Letztendlich ist es eine Sache der Bundesländer, wie verfahren wird. Das Land Nordrhein-Westfalen hat in der Vergangenheit bereits bei der EU-Kommission einen entsprechenden Antrag gestellt, auch für Tischspiele und Livespiele Lizenzen ausstellen zu dürfen.

Legale Online Casinos in Deutschland können demzufolge unter Umständen auch Livespiele anbieten. Die Voraussetzung dafür ist, eine entsprechende Glücksspiellizenz für Live Casinospiele erhalten zu haben. Anbieter, die nur eine Lizenz für den Betrieb virtueller Automatenspiele erhalten haben, dürfen also auch nur Spiele dieser Art anbieten. Wurde eine Lizenz für den Betrieb von Tischspielen und Livespiele genehmigt, sind auch derartige Spiele erlaubt. Wie der Whitelist zu entnehmen ist, wurden bisher noch keine Lizenzen für den Betrieb von Tischspielen und Livespielen ausgestellt.

Für Fans dieser Spiele kann man nur hoffen, dass sich diesbezüglich möglichst schnell etwas ändert. Immerhin sind Kartenspiele und Roulette allgemein sehr beliebt. Derzeit ist es online nur möglich, virtuelle Automatenspiele und Poker zu spielen.

Aktuell nur in Offline Spielbanken spielbar

Auf das Spielen von Roulette oder Kartenspielen wie Blackjack muss aber niemand verzichten. Es gibt in den verschiedenen Bundesländern Offline-Spielbanken. In den Spielbanken vor Ort werden verschiedene Tischspiele angeboten.

In den landbasierten Spielbanken ist natürlich ein Plus an Casino-Atmosphäre zu spüren. Dafür ist es nicht so bequem wie das Spielen im eigenen Zuhause. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Solange keine legalen Online Spielotheken mit Livespielen vorhanden sind, bleibt aber den Fans der Tischspiele keine andere Möglichkeit.

Aktuelle Livespiele in Online Spielbanken nicht legal

Wer sich genauer mit der Materie beschäftigt hat, wird festgestellt haben, dass es trotzdem Online-Angebote mit Livespielen gibt. Allerdings ist von solchen Angeboten Abstand zu nehmen. Diese Anbieter verfügen über keine offizielle Lizenz der GGL.

Somit sind die entsprechenden Glücksspielseiten in Deutschland nicht gestattet. Sie verfügen wahrscheinlich über eine Lizenz Maltas oder Curacaos. Solche Angebote gab es schon, bevor der neue Glücksspielstaatsvertrag relevant wurde. Wirklich erlaubt waren diese Anbieter jedoch nicht. Sie wurden lediglich geduldet.

Natürlich ist es verlockend, bei solchen Anbietern zu spielen. Immerhin gibt es meistens auch Bonusaktionen. Dennoch sollte jeder Spieler der Versuchung widerstehen und lieber auf ein legales Angebot der Online Spielotheken mit einer Lizenz Deutschlands warten.

In der Whitelist der GGL nach legalen Anbietern für Tischspiele schauen

Sobald es die ersten Anbieter mit Lizenzen für Livespiele gibt, wird sich dies mit Sicherheit schnell herumsprechen. Am besten bietet sich aber immer ein Blick in die Whitelist der GGL an. Immerhin wird die Liste mit den lizenzierten Anbietern regelmäßig aktualisiert.

In der Liste werden sämtliche Anbieter aufgelistet, die Sportwetten, Pferdewetten, Lotterien, virtuelle Automatenspiele, Online-Poker, Online-Casinospiele und Casinospiele in Spielbanken anbieten dürfen. Anbieter unter der Kategorie Online-Casinospiele sind für Fans der Tischspiele relevant.

Geduld mitbringen und auf lizenzierte Anbieter mit Livespielen hoffen

Aktuell kann man nur geduldig sein und darauf hoffen, dass bald Lizenzen für Livespiele ausgegeben werden. Es ist jedenfalls nicht ratsam, sich auf dünnes Eis zu begeben und bei in Deutschland nicht zugelassenen Anbietern zu spielen.

Nach und nach wird sich bestimmt auch im Bereich der Online-Casinospiele etwas tun. Mit den Lizenzen zu den virtuellen Spielautomaten hat es auch geklappt. Es hat erst eine gewisse Zeit gedauert, bis die ersten Anbieter auf dem Markt auftauchten.

Bestimmt wird es auch im Bereich der Tischspiele beziehungsweise Livespiele ähnlich sein. Sobald ein Anbieter eine entsprechende Lizenz bekommen hat, lassen bestimmt weitere Anbieter nicht lange auf sich warten.Solange heißt es nun, entweder auf das Spielen der Tischspiele zu verzichten oder in einer Spielbank vor Ort zu spielen. In dem Fall ist jeder auf der sicheren Seite. Schließlich ist das Spielen der verschiedenen Tischspiele vor Ort in lizenzierten Spielbanken bedenkenlos möglich.

Bildquelle: Casino Automaten Spiele: Bild von djedj auf Pixabay