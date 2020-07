„Blues Brothers“-Original kehrt in UHD-Qualität ins Kino zurück

Anzeige

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums holt Cinemaxx die Musikkomödie einmalig zurück auf die große Kinoleinwand.

40 Jahre „Blues Brothers“ – das muss gefeiert werden! Aus diesem Anlass zeigt das Cinemaxx der musikalische Kultfilm in einer einmaligen Wiederaufführung als Extended Version am Mittwoch, 22. Juli deutschlandweit. Ganze 15 Minuten Zusatzmaterial sind in dieser Version eingebettet und die Bildqualität wurde auf 4K aufgewertet.

„Es sind 106 Meilen bis Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen!“ Dieses Zitat steht für einen Kult, den John Landis mit seinem Film 1980 losgetreten hat – und nebenbei ein unerwartetes Blues- und Soul-Revival in den Charts und im Kino auslöste. Um sich endlich zu bessern, will der frische Ex-Knacki Jake Blues (John Belushi) gemeinsam mit seinem Bruder Elwood Blues (Dan Aykroyd) ihre alte Band wieder zusammenbringen, um an die 5.000 Dollar zu kommen, die dem Waisenhaus fehlen, in dem sie selber früher aufgewachsen sind. Doch während die Brüder alles daransetzen, ihren Plan zu verwirklichen, sitzt ihnen schon bald nicht nur die Polizei im Nacken.

Tickets für „The Blues Brothers Extended Version“ sind online für 4,99 Euro erhältlich. Beim Besuch des Kinos sind die neuen Sicherheits- und Hygienekonzepte zu beachten.