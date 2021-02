„Dark“-Star Oliver Masucci mit Rolle in „Phantastische Tierwesen 3“

Anzeige

Der deutsche Schauspieler Oliver Masucci spielt im dritten Teil der Serie „Phantastische Tierwesen“ mit.

Dem Magazin „Stern“ sagte Masucci: „Ich habe einen Zauberstab und bin „Head of the International Confederation of Wizards“, also der Chef der ganzen Zaubererwelt.» Bereits seit fünf Monaten lebt Masucci („Er ist wieder da“, „Dark“) demnach für die Dreharbeiten in London.

„Ich drehe jetzt seit fünf Monaten in den Leavsdon Studios in London, stehe am Set und quatsche mit Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Jude Law und Eddie Redmayne“, berichtete Masucci. „Es ist ein Riesenfest für mich da mitzumachen.“ Die Situation am Set sei allerdings stark durch die Corona-Krise geprägt. Es gebe tägliche Tests, und die Produktion habe schon zwei Corona-Ausbrüche hinter sich. Aber keiner der Darsteller sei bislang positiv auf das Virus getestet worden.

Die geplante fünfteilige Filmreihe „Phantastische Tierwesen“ ist in der Harry-Potter-Welt von J.K. Rowling angesiedelt. Bisher kamen die beiden Teile „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ (2016) und „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ (2018) heraus.