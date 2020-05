Deutschlands erstes Autokino-Filmfestival

Not macht erfinderisch: Wegen der Corona-Pandemie findet das Bundes.Festival.Film. 2020 zum ersten Mal online statt. Seinen diesjährigen Auftakt feiert das Kurzfilmfestival mit einem Filmprogramm im Wuppertaler Autokino.

Als eines der größten und renommiertesten Filmfestivals für nicht-kommerzielle Filmemacher bietet das Bundes.Festival.Film. 2020 eine Bühne für die Gewinner der alljährlichen bundesweiten Filmwettbewerbe Deutscher Jugendfilmpreis und Deutscher Generationen-Filmpreis. Eigentlich sollte es in diesem Jahr vom 12. bis 14. Juni im Wuppertaler Rex-Filmtheater stattfinden. Doch dann brach die Corona-Pandemie aus – und die Veranstalter kamen auf die Idee, das Festival stattdessen online zu zelebrieren und eine Filmauswahl in einem Autokino zu zeigen.

Nach über 30 Jahren gastiert das Wanderfestival zum zweiten Mal in Wuppertal. Am Samstag, 13. Juni ab 21 Uhr wird direkt im Anschluss an die Bekanntgabe der diesjährigen Preisträger ein kuratiertes Filmprogramm im Wuppertaler Autokino am Carnaper Platz gezeigt. Das Programm bietet einen inhaltlichen und filmgestalterischen Querschnitt durch den aktuellen Festivaljahrgang. Vorab können Eintrittskarten für 200 Autos ab dem 25. Mai kostenlos auf der Festival-Seite reserviert werden. Die Veranstaltung wird parallel live im Internet gestreamt.

Von insgesamt 641 eingereichten Filmen aus dem Jahrgang 2020 wurden die 40 überzeugendsten Produktionen für das Finale in Wuppertal nominiert. Doch damit diese auch ein möglichst großes Publikum erreichen können, werden alle nominierten Filme ab dem 13. Juni für zwei Wochen als Video-on-Demand Angebot im Internet verfügbar sein.

Zum Abschluss des Festivals laden die Veranstalter außerdem dazu ein, sich am Sonntag, 14. Juni mit den Filmemachern per Video-Konferenz auszutauschen. Dafür stehen die Regisseure und einige Jurymitglieder für Fragen und Antworten zur Verfügung.