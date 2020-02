Die Kazé Anime Nights bringen Klassiker des Genres in deutsche Kinos

Immer am letzten Dienstag im Monat zeigt Kazé Anime ausgewählte Klassiker des Genres und auch Neuerscheinungen in mehreren deutschen und österreichischen Kinos im Rahmen der Anime Nights.

Den Anfang der Anime Nights machte in diesem Jahr „One Piece Stempede“. Im Februar gibt es eine Besonderheit. Bereits gegen 18 Uhr läuft der Film „Kase-san and Morning Glories“, in dem es um die Liebe zweier grundverschiedener Mädchen aber auch um Missverständnisse in einer Beziehung geht. Zur gewohnten Zeit gegen 20 Uhr wird dann der Film „Saga of Tanya the Evil – The Movie“ gezeigt. Der Kinofilm basiert auf der gleichnamigen TV-Serie.

Im März geht es fulminant weiter mit „Psycho Pass: Sinners of the System“. Die drei einstündigen Filme entstanden beim Studio Prodction I.G, den Machern von „Ghost in the Shell“.

Weiter geht es im April mit dem preisgekrönten Film „Millennium Actress“. Der aufwendig in 4k restaurierte Klassiker des Anime-Kinos ist in diesem Jahr erstmals in der deutschen Synchronfassung im Kino zu sehen. Meisterregisseur Satoshi Kon („Tokyo Godfathers“) entwarf den Film 2001 als Gegenstück zu seinem Spielfilm-Debüt „Perfect Blue“, in dem es ebenfalls um einen Star und seinen Bewunderer geht. War der Vorgänger jedoch ein düsterer Stalking-Thriller, dreht sich „Millennium Actress“ um die Bewunderung eines Fans für sein Idol.

Im Mai wird noch „Tokyo Ghoul S“ gezeigt. In dem Realfilm geht es um sogenannte Ghule, die sich mitten in Tokyo von Menschen ernähren.

Hier alle Filme im Überblick:

25. Februar: „Kase-san and Morning Glories“ und „Saga of Tanya the Evil – The Movie“

31. März: „Psycho Pass: Sinners of the System“

28. April: „Millennium Actress“

26. Mai: „Tokyo Ghoul S“

Eine Liste teilnehmender Kinos ist hier einsehbar