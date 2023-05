„Dune 2“: Erster Trailer mit mehreren Überraschungen

Anzeige

Am Mittwoch hat Warner Bros. erste Ausschnitte aus „Dune: Teil 2“ veröffentlicht. Der Trailer zeigt unter anderem mehrere neue Gesichter.

„Dune: Teil 2“ basiert auf der zweiten Hälfte des Romans von Frank Herbert. Der erste Teil war im Jahr 2021 in den Kinos gestartet und sorgte überwiegend für Begeisterung. In der Fortsetzung des Sci-Fi-Epos wird es nun darum gehen, wie der Fürstensohn Paul Atreides (Timothée Chalamet) zur Rache für seinen ermordeten Vater schreitet. In der Wüste schließt er sich gemeinsam mit seiner Mutter Jessica (Rebecca Ferguson) dem Volk der Fremen an und schwingt sich zu dessen Anführer auf. Doch in der Zwischenzeit wird Paul von unheilvollen Visionen getrieben, die von einer vernichtenden Eskalation seiner Rachepläne künden.

„Dune 2“-Trailer zeigt Ritt auf einem Sandwurm

Wie Regisseur Denis Villeneuve im Rahmen der CinemaCon vor kurzem ankündigte, soll „Dune 2“ nahtlos an den ersten Teil anschließen und sich eher in Richtung eines Kriegsfilms bewegen. Zu dem ohnehin schon prominenten Cast des Vorgängers gesellen sich außerdem Stars wie Florence Pugh, Christopher Walken und Austin Butler neu hinzu.

Der erste Trailer, der am Mittwochabend erschien, zeigt nicht nur zum ersten Mal Florence Pugh als Prinzessin Irulan, die Tochter des Imperators, sondern auch Austin Butler mit Glatze beim Kampf in einer Gladiatorenarena. Wie man dem Clip entnehmen kann, sind dabei offenbar gewisse Szenen in „Dune 2“ komplett in Schwarz-Weiß-Optik gehalten.

Darüber hinaus geben die ersten Bewegtbilder bereits einen längeren Einblick in eines der großen zentralen Ereignisse der Romanvorlage: Paul Atreides‘ erster Ritt auf einem der gigantischen Sandwürmer des Wüstenplaneten. Am 2. November 2023 soll „Dune: Teil 2“ in den deutschen Kinos starten.

Den Trailer kann man in voller Länge hier sehen:

