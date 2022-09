Hugh Jackman kehrt in „Deadpool 3“ als Wolverine zurück

Anzeige

Mit einem witzigen Video haben die Hollywood-Stars Ryan Reynolds (45) und Hugh Jackman (53) einen Auftritt von Wolverine in „Deadpool 3“ verkündet.

Anzeige

In dem am Dienstag veröffentlichten Clip lamentiert Reynolds, dass er nun schon lange an der „Deadpool“-Fortsetzung arbeiten würde, aber einfach keine guten Einfälle habe. „Aber wir hatten eine Idee“, sagt Reynolds in die Kamera, während hinter ihm Jackman durchs Bild läuft: „Hey, Hugh, willst du noch einmal Wolverine spielen?“. „Na klar, Ryan“, so die knappe Antwort.

Das Video endet mit dem runden Deadpool-Logo, das von Wolverines messerscharfen Metallklaue zerkratzt wird, mit einem Hinweis auf den Kinostart am 6. September 2024. Reynolds, Jackman und die „Deadpool“-Filmreihe verlinkten den Clip auf Twitter. Zuletzt hatte Jackman in „Logan“ (2017) seine Krallen gezeigt. Nach etlichen Comicverfilmungen sollte dies eigentlich der finale Wolverine-Auftritt des Australiers sein.

Hugh Jackman spielte Wolverine zuletzt 2017 in „Logan“

Als der Marvel-Antiheld im schwarz-roten Kostüm hatte Reynolds schon mit „Deadpool“ (2016) und „Deadpool 2“ (2018) großen Erfolg. Erstmals verkörperte der Kanadier die Rolle 2009 in „X-Men Origins: Wolverine“, ein Prequel zu der X-Men-Trilogie, mit Jackman als Wolverine.

Über den Drehstart von „Deadpool 3“ wurde zunächst nichts bekannt. Als Regisseur ist Shawn Levy („Nachts im Museum“, „Free Guy“) an Bord.

Bildquelle: df-deadpool: Disney