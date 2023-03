„Indiana Jones 5“ bekommt neuen deutschen Titel

Anzeige

2023 wird Harrison Ford als peitschender Abenteurer Indiana Jones auf die Kinoleinwand zurückkehren. Disney hat jetzt den neuen deutschen Titel verkündet.

Wie Disney am Mittwoch mitteilte, wird der fünfte Teil der kultigen Abenteuerreihe in Deutschland unter dem Titel „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ erscheinen. Vormals war als Titel „Indiana Jones und der Ruf des Schicksals“ geplant. Im Original heißt der Film „Indiana Jones and the Dial of Destiny“.

„Indiana Jones 5“ vereint diverse Stars

Neben James Mangold („Le Mans 66 – Gegen jede Chance“) auf dem Regiestuhl wird der neue Eintrag der Saga gleich mehrere prominente Namen vor der Kamera vereinen. So gesellen sich zu Harrison Ford in der Haupt- und Titelrolle unter anderem Phoebe Waller-Bridge („Fleabag“), Antonio Banderas („Leid und Herrlichkeit“) sowie Mads Mikkelsen („Der Rausch“) und Thomas Kretschmann („Das Boot“). Ab dem 29. Juni 2023 kann man den Film in den deutschen Kinos sehen. Schon jetzt gewährt der Trailer mit angepasstem Titel einen Einblick in den Familienfilm:

Quelle: The Walt Disney Company Germany

