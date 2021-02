Kinos setzen heute bundesweites Zeichen

Anzeige

Vor Beginn der morgen startenden Berlinale wollen zahlreiche Kinos in Deutschland für eine Perspektive werben.

Mehr als 300 Kinos sollen am Sonntagabend beleuchtet werden. „Nach vier Monaten wartet der Kinomarkt auf eine transparente, evidenzbasierte und verlässliche Wiedereröffnungsperspektive“, teilte Christian Bräuer vom Branchenverband AG Kino – Gilde in Berlin am Mittwoch mit.

Gerade in einer Krise wie jetzt könnten die Kinosäle der Republik risikoarme Orte der Begegnung und der Alltagskultur sein. Dabei ginge es um mehr, als Filmkonsum, der am Bildschirm in den eigenen vier Wänden zur reinen Berieselung verkommt. Kinos seien Orte der Teilhabe, Unterhaltung, und Inspiration. „Die Filmtheater wollen ihren Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten”, so Bräuer weiter.

Die Kinos sind wegen der Pandemie bundesweit geschlossen, auch viele andere Einrichtungen in Deutschland bleiben noch vorerst zu. Die Berlinale findet zunächst online statt – die Filmfestspiele in Berlin verlaufen diesmal geteilt: Am Montag (1. März) beginnt ein digitaler Branchentreff, im Juni ist ein öffentliches Festival geplant.

Unterstützt wird die Aktion von #zurückinskino, einer Initiative von Kinobetreibern zur Sammlung und Adaption kreativer, digitaler und analoger Marketingideen von Kinos für Kinos. Auf einer zur Verfügung gestellten Landing-Page unter www.zurueckinskino.de gibt es Werkzeuge für Social Media und Beispiele für die Umsetzung der Beleuchtungsaktion vor Ort.(DPA/BEY)