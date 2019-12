Marvel präsentiert Trailer zu „Black Widow“ mit Scarlett Johansson

Die actionreiche Comicverfilmung mit stargespicktem Cast kommt im Frühling in die Kinos – der erste Trailer zu einem weiteren Ausflug ins Marvel-Universum ist nun bereits erschienen.

Scarlett Johansson ist die „Black Widow“ – zu deutsch: Schwarze Witwe. Eigentlich eine Spinnenart, die für ihr makabres Paarungsverhalten bekannt ist. Schließlich verleibt sich das Weibchen der Arachniden-Art nach dem Akt ihren Geschlechtspartner zum Nachtisch ein.

Ähnlich düster zeigt sich der erste Trailer zum Marvel-Comicfilm mit Hollywood-Superstar Scarlett Johansson: Es tollen keine mutierten CGI-Kreaturen durchs Bild, dafür gibt es harte Agenten-Action in Bond-Manier. An weiteren bekannten Gesichtern mangelt es dem kommenden Blockbuster-Kandidaten auch nicht: Das ikonische Gesicht des Publikumslieblings und filigranen Raubeins Samuel L. Jackson ist ebenfalls in den Filmschnipseln von „Black Widow“ zu sehen – inklusive Augenklappe.

Der Marvel-Film mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle wird am 1. Mai 2020 Premiere feiern.