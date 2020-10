Mit Mila Jovovich: Erster Trailer für Constantins Videospiel-Verfilmung „Monster Hunter“

Anzeige

Die Verfilmung der Videospielreihe „Monster Hunter“ startet im Dezember im Kino. Einen ersten Eindruck liefert der Trailer.

Am 3. Dezember kommt „Monster Hunter“ in die deutschen Kinos. Der Film basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe, in der sich der Spiele verschiedenen Monstern stellen muss, um Ruhm zu erlangen.

Im Film werden Captain Artemis (gespielt von Milla Jovovich, „Resident Evil“) und ihre Soldateneinheit (T.I. Harris, Meagan Good, Diego Boneta) nach einem Sandsturm in eine andere Welt katapultiert. Dort leben gefährliche Monster, denen die Feuerwaffen unserer Welt nichts ausmachen. Der Gruppe bleibt nichts anderen übrig, als sich Hunter (Tony Jaa) anzuschließen. Der scheint als einziger gegen die Monster anzukommen.

Die Waffen, die im Film eingesetzt werden, sollen denen aus den Videospielen gleichen. Dasselbe gilt für die Landschaften, in denen Captain Artemis und ihr Team um ihr Überleben kämpfen. Gedreht wurde dafür größtenteils in Südafrika.