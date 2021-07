Neuigkeiten zur „Blade“-Fortsetzung

Anzeige

Für die seit 2019 geplante „Blade“-Fortsetzung hat das Marvel-Studio nun möglicherweise einen Regisseur gefunden.

Der in Pakistan geborene US-Regisseur Bassam Tariq (34) stehe in Verhandlungen, wie die Filmportale «Variety» und «Hollywood Reporter» am Montag berichteten. Tariq hatte zuletzt mit dem britischen Star Riz Ahmed („Sound of Metal“) den Film „Mogul Mowgli“ gedreht.

Vor zwei Jahren hatte Marvel-Produzent Kevin Feige die Fortsetzung der Action-Reihe um einen Vampirjäger angekündigt. Die Hauptrolle übernimmt der zweifache Oscar-Gewinner Mahershala Ali (47, „Green Book – Eine besondere Freundschaft“, „Moonlight“). Im Februar wurde bekannt, dass die „Watchmen“-Autorin Stacy Osei-Kuffour das Drehbuch schreibt.

In der Trilogie „Blade“ (1998), „Blade II“ (2002) und „Blade: Trinity“ (2004) verkörperte Wesley Snipes den Vampirjäger Blade. Die ersten drei Filme wurden in Folge von Stephen Norrington, Guillermo del Toro und David S. Goyer inszeniert.