„Oppenheimer“: Erster Trailer zum neuen Film von Christopher Nolan ist da

In „Oppenheimer“ spielt Cillian Murphy den Vater der Atombombe. Nun zeigt ein erster Teaser-Trailer zumindest ansatzweise, wie der Film aussehen wird.

„Inception“-Regisseur Christopher Nolan thematisiert in seinem neusten Film die historisch-verheerende Schöpfung der ultimativen Massenvernichtunswaffe – und den wesentlich dafür verantwortlichen J. Robert Oppenheimer.

Der erste Trailer zum biographischen Blockbuster mit „Peaky Blinders“-Star Cillian Murphy in der titelgebenden Hauptrolle des deutschstämmigen Physikers und Atombomben-Entwicklers zeigt Bilder in schwarzweiß und atmosphärisch-abstrakte Aufnahmen eines Feuersturms.

Aus dem Off weisen pathosgeladene Statements auf die zweifelhafte Signifikanz des Wissenschaftlers für die moderne Menschheitsgeschichte hin – sonst gibt es dann doch nicht so viel zu sehen. Der Kinostart von „Oppenheimer“ liegt allerdings auch noch in gefühlt ferner Zukunft: Erst im Juli 2023 soll der neue Nolan-Film es auf die Leinwand schaffen.