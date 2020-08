Sci-Fi-Blockbuster „Tenet“: Heute deutscher Kinostart – noch vor den USA

Anzeige

Warner Bros. hat dem Flehen der Kinobranche nachgegeben. „Tenet“ wird heute hierzulande noch vor der US-Premiere in die Kinos kommen.

Man traute sich ja kaum, sich auf diesen Science-Fiction-Blockbuster zu freuen. Zu oft wurde der Starttermin verschoben (DF berichtete). Ursprünglich sollte „Tenet“ von Christopher Nolan („Inception“, „Dunkirk“) bereits am 17. Juli in die Kinos kommen, wurde dann auf den 31. Juli, anschließend auf den 12. August und letztlich auf unbestimmte Zeit verschoben. Aufgrund der kritischen Corona-Lage in den USA war schnell absehbar, dass die Kinolandschaft zu diesem Zeitpunkt noch längst nicht wiederbelebt sein würde. Nun hat das Warten aber tatsächlich ein Ende.

Warner Bros. hatte bereits angedeutet, dass der Start des Films schlussendlich auf ungewöhnliche Weise vonstatten gehen soll. Und tatsächlich bekommt der Rest der Welt einen Film dieser Größenordnung bereits einige Zeit vor den Amerikanern zu sehen. In dieser Kalenderwoche wird „Tenet“ nach und nach in 70 Ländern veröffentlicht. Darunter Australien, Frankreich, Italien, Kanada, Japan und Russland. Die Amerikaner sollen den Blockbuster ab dem Labor-Day-Wochenende, also ab dem 3. September, in ausgewählten Städten zu sehen bekommen. Je nachdem, wie stabil die Corona-Lage ist. In Deutschland ist der Streifen ab dem heutigen 26. August auf den Leinwänden zu sehen.

Rettung der Kinowelt

Die Kinobranche lechzt nach „Tenet“: Seit der Wiedereröffnung der Lichtspielhäuser blieb ein Besucheransturm (wenig überraschend) aus. Zwar starten in Deutschland seit einigen Wochen wieder vermehrt neue Filme, doch die großen Publikumsmagnete blieben bisher aus. Gerade kleinere Kinos haben dadurch um ihre Existenz zu kämpfen. In den letzten Tagen und Wochen hatten sich bereits erste Befürchtungen unter Fans breit gemacht, dass in diesem Jahr womöglich gar keine größeren Blockbuster mehr erscheinen könnten.

„Tenet“ soll nun das Gegenteil beweisen. Warner Bros. macht mit der gestaffelten Veröffentlichung des Thrillers einen wichtigen Schritt zur Rettung der internationalen Branche – und riskiert dabei sogar, dass das Stammpublikum in den USA mit Spoilern zur Handlung zu kämpfen hat.

Zur Einstimmung hier der offizielle deutsche Trailer von „Tenet“: