Sky bringt seine neue Serie „Hausen“ ins Kino

Dank einer großangelegten Kino-Kooperation mit AV Visionen und Lago Film zum Start der Haunted-House-Serie „Hausen“ kommt das nächste Sky Original auch auf die große Leinwand.

Die beiden ersten Episoden der neuen Sky-Serie „Hausen“ sind Ende Oktober deutschlandweit in über 100 Kinos zu sehen.

Nach eigenen Angaben möchte man bei Sky die „große visueller und erzählerischer Kraft“ der Serie ausnutzen, um sie gemeinsam mit AV Visionen und Lago Film auch in Kinos zu präsentieren. Tickets sind ab sofort unter anderem bei folgenden Kinos erhältlich: Cinemaxx, Cineplex, Cinestar, Filmpalast, Kinopolis und UCI. „Hausen“ vereint Horrorelemente, Mystery, Drama und düsteres Märchen zu einem geheimnisvollen Kammerspiel in einem besessenen Plattenbau, das es wahrscheinlich tatsächlich so im deutschen Fernsehen noch nicht zu sehen gab.

In den Hauptrollen spielen Charly Hübner, Tristan Göbel, Alexander Scheer, Lilith Stangenberg und Daniel Sträßer. Hier der Trailer zu Hausen: