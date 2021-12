Sky-Produktion „Plan A“ startet heute im Kino

Anzeige

Nach der Israel-Premiere des packenden Dramas „Plan A“ der Regiebrüder Yoav & Doron Paz auf dem 37. Int. Haifa Film Festival in der Sektion „Israeli Feature Film Competition“ startet Camino Filmverleih den mit Spannung erwarteten Film mit August Diehl und Sylvia Hoeks in den Hauptrollen am heutigen 9. Dezember in Deutschland.

Der von Sky ko-produzierte Film wird im Laufe des Jahres 2022 als Sky Original seine exklusive TV- und Streaming-Premiere bei Sky und Sky Ticket feiern. Durch sein Engagement als Produzent und Ko-Produzent wird Sky in Zukunft vermehrt Filmproduktionen in Deutschland und Europa unterstützen.

„Plan A“ bekam von der FBW das Prädikat „besonders wertvoll“ und wurde in Haifa mit dem „Artistic Achievement Award“ ausgezeichnet. IntoScreens titelte: „Shocking“ und für den „Express“ wirft der Film die grundsätzlichen Fragen zur Natur der Rache auf.

Darum geht es in „Plan A“

„Plan A“ (Original: Tochnit Aleph) basiert auf einer unfassbaren, beinahe unbekannten und wahren Geschichte, die gleichermaßen berührt und schockiert. 1945 plant eine Gruppe Holocaust-Überlebender die größte Racheaktion der Geschichte: „Tochnit Aleph/Plan A“: Für jeden ermordeten Juden soll ein Deutscher sterben.

Yoav & Doron Paz (Regisseure): „Die Erinnerung an den Holocaust aufrecht zu erhalten ist eine Aufgabe und große Verantwortung, die unsere Generation sehr bald schon alleine tragen wird, da es nicht mehr viele Überlebende gibt. Wir sind der festen Überzeugung, dass jede Generation ihre ganz eigenen Filme dazu machen muss. Um das Thema am Leben zu erhalten, um die Toten des Holocaust zu ehren, für die Zukunft daraus zu lernen. Jetzt ist die Zeit gekommen, auch diese Geschichte zu erzählen.“

Skady Lis & Minu Barati (Produzentinnen): „Als Produzentinnen hat uns diese Geschichte sofort in ihren Bann gezogen. Sie erzählt einen wichtigen, bisher weitgehend unbeleuchteten Teil unserer Vergangenheit. Der Film thematisiert auch heute aktuelle Fragen nach Gerechtigkeit, Rache und Moral und beschäftigt sich mit Ur-Gefühlen der menschlichen Natur sowie der Frage, ob tödliche Vergeltung wahre Rache ist, oder das Leben zu leben. „