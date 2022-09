Tele 5 präsentiert das Fantasy Filmfest

Anzeige

Warner Bros. Discovery ist mit Tele 5 als Hauptsponsor und Award-Namensgeber auch in diesem Jahr offizieller Partner des Fantasy Filmfest.

Anzeige

Der von Warner Bros. Pictures verliehene Thriller „Don’t Worry Darling“ eröffnet zudem die 36. Ausgabe des Festivals in sieben deutschen Städten. Alle Jahre wieder tourt das Fantasy Filmfest durch Deutschland und alle Jahre wieder bietet es seinen Zuschauern einen einzigartigen Mix an Genrefilmen, den es so nirgendwo anders im deutschen Kino zu sehen gibt.

Ganz ähnlich positioniert sich Tele 5 innerhalb der deutschen Fernsehlandschaft. Mehr als alle anderen blickt Tele 5 über den Hollywood-Tellerrand hinaus und präsentiert bislang unentdeckte Filmperlen aus aller Welt. Der selbsternannte Spielfilmsender Nr. 1, mit den meisten Filmen überhaupt, ist dieses Jahr als Hauptsponsor sowie erneut als Namenspatron des Tele 5 Fresh Blood Award Teil des Fantasy Filmfest.

In der Sektion „fresh blood“ präsentiert das Fantasy Filmfest Debüt- oder Zweitfilme von noch unbekannten Regisseuren und Regisseurinnen und lässt das Publikums für seine Favoriten abstimmen. Der Gewinnerfilm erhält den Publikumspreis. Gemeinsam wollen Tele 5 und das Fantasy Filmfest damit neuen Talenten eine Bühne und stärken neue, aufregende Stimmen im Kino geben.

Mit „Don’t Worry Darling“ fungiert zudem ein von Warner Bros. Pictures verliehener Titel als Eröffnungsfilm des diesjährigen Festivals. Die ersten Vorstellungen sind in Berlin und München am 7. September. „Don’t Worry Darling“ wird als ein gewagter, komplexer und visuell atemberaubender Thriller von Regisseurin Olivia Wilde beschrieben, in dem Florence Pugh und Harry Styles mit berauschenden Performances begeistern. Unterstützt werden sie dabei von einer außergewöhnlichen Riege hochkarätiger Schauspielerinnen und Schauspieler. „Don’t Worry Darling“ wird präsentiert von New Line Cinema.

Warner Bros. Discovery steuert Film mit Harry Styles bei

Mit einem Programm aus atemlosen Thrillern, obskuren Sci-Fi-Träumereien, harten Horrorschockern und gefühlvollen Arthouse-Perlen ist das Fantasy Filmfest seit über 30 Jahren DIE Alternative zum Superhelden-Einheitsbrei im Mainstreamkino. Fantasy steht hier nicht für Drachen, Feen und verwunschene Wälder, sondern für Fantasie, Innovation und Skurrilität. Filme, die aus der Reihe tanzen, auffallen, fordern und überfordern, mit Konventionen brechen, provozieren und vor allem Filme, die einfach fantastisch sind. Von A wie Arthouse-Anthologie bis Z wie Zombie-Slasher bietet das Fantasy Filmfest Platz für all die leisen, lauten und schrillen Zwischentöne, die überall anders oft überhört werden. Mit ganz viel Herzblut (und Kunstblut!) liefert das Fantasy Filmfest das Beste, was das Genre zu bieten hat. Kurzum: Fantastische Filme!

Quelle: Warner Bros. Discovery

Bildquelle: df-fff2022-plakat: Warner Bros. Discovery