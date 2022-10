DFB-Pokal via DAB+: Heute ein Spiel in voller Länge und alle Tore live im SRD

Anzeige

Neben dem Komplettpaket bei Sky sowie dem Free-TV-Spiel und den Hörfunk-Übertragungen der ARD überträgt auch Sportradio Deutschland ein Spiel der 2. Runde im DFB-Pokal live. Diese Begegnung zeigt der Digitalradio-Sender heute live.

Mit Sportradio Deutschland verpassen Fans keinen wichtigen Moment der verbliebenen 32 Mannschaften! Denn Deutschlands Sportradio überträgt zu jeder Anstoßzeit des DFB-Pokals eine Konferenz oder Live-Schalten in das aktuelle Spielgeschehen.

DFB-Pokal-Hit Hannover 96 – BVB auch live via DAB+ bei Sportradio Deutschland

Live und in voller Länge gibt es das Spiel zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund am Mittwoch ab 17:45 Uhr. Während die Niedersachen, als Tabellenfünfter der zweiten Liga klarer Underdog, am Wochenende gegen Arminia Bielefeld siegreich waren, verdaut der Favorit aus Dortmund die Niederlage gegen Union Berlin und steht damit unter Druck.

Der heutige Pokal-Abend im Überblick:

18 Uhr

Hannover 96 – Borussia Dortmund (live und in voller Länge)

SC Freiburg – FC St. Pauli

SV Sandhausen – Karlsruher SC

SC Paderborn 07 – Werder Bremen

20.45 Uhr

FC Augsburg – Bayern München

VfB Stuttgart – Arminia Bielefeld

1. FC Union Berlin – 1. FC Heidenheim 1846

Jahn Regensburg – Fortuna Düsseldorf

Die DFB-Pokal Berichterstattung auf Sportradio Deutschland ist bundesweit im Radio über DAB+ sowie per Internetstream empfangbar. Eine weitere Empfangsmöglichkeit bietet zudem die neue Sportradio Deutschland App für iOS und Android.

