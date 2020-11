Live zum Lockdown: Armin Laschet beantwortet Fragen des WDR-Publikums

Anzeige

Am heutigen Montag treten die neuen Corona-Regeln in Kraft und das Leben der Menschen ändert sich massiv. Nun stellt sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet eine Stunde lang live den Hörern von WDR 2.

Montagmorgen zwischen 8.00 und 9.00 Uhr beantwortet der CDU-Politiker Armin Laschet Fragen und hört sich die Sorgen und Probleme der Menschen an. Gastgeberin ist WDR 2- Moderatorin Sabine Heinrich.

WDR 2 ruft seine Hörer schon dazu auf, Fragen an den NRW- Ministerpräsidenten einzureichen. Das geht per Nachricht oder Sprachnachricht an die 0221-56789222 oder per Mail an WDR2@WDR.de.