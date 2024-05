„Presseclub“ Verbreitung im Radio wird ausgebaut

Seit Jahrzehnten gibt es in der ARD sonntags die Journalisten-Gesprächsrunde «Presseclub» – jetzt baut die Sendergemeinschaft die Verbreitung der Sendung im Radio aus.

Ab Sonntag, den 2. Juni, strahlt nun auch das Nachrichtenradioprogramm NDR Info direkt nach den Nachrichten ab 12 Uhr den Sonntags-Livetalk aus. Das teilte der öffentlich-rechtliche ARD-Sender Norddeutscher Rundfunk (NDR) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Bislang ist die TV-Sendung im Hörfunk nur im Radioprogramm WDR 5 zu hören gewesen. Der «Presseclub» gehört zu den traditionsreichsten Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Am 27. Dezember 1987 wurde sie nach ARD-Angaben erstmals im Fernsehen ausgestrahlt. An einem Tisch in einem Studio diskutieren vier Medienschaffende unterschiedlicher Zeitungshäuser, Onlinemarken und Rundfunkunternehmen mit einem Moderator oder einer Moderatorin aktuelle politische Themen.

Die Live-Sendung ist im ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste sonntags ab 12 Uhr zu sehen. Nach einer Dreiviertelstunde gibt es noch eine Zuschauer-Fragerunde («Presseclub nachgefragt»), bei der Anruferinnen und Anrufer Statements abgeben oder Talkgäste befragen. Diese weitere Viertelstunde ist nicht im Ersten, aber im ARD-ZDF-Nachrichtensender «Phoenix» zu sehen sowie auf WDR 5 zu hören – beide Programme strahlen jeweils beide Sendungsteile über eine Stunde aus. NDR Info wird die Fragerunde auch ins Programm integrieren, wie es weiter vom NDR hieß.

Text: dpa/ Redaktion: JP