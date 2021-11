Sky du Mont präsentiert neuen True-Crime-Podcast

Anzeige

Im neuen Podcast der „Bild“ erzählt Schauspieler Sky du Mont unter dem Titel „Tatort Deutschland“ von verschiedenen Kriminalfällen.

Die Podcast-Reihe beruht auf exklusiven „Bild“-Dokumentationen, die so nun auch auditiv erlebbar sind, und wurde von Wake Word Studios produziert. Hier geht es zum Trailer und der ersten Folge, die seit wenigen Tagen verfügbar ist. Den Auftakt bildet dabei die Reportage „Der V-Mann“, die die Geschichte von Jan Sander erzählt. Er mischte als „Doppelagent“ das Hamburger Rotlichtmilieu auf und geriet in akute Lebensgefahr. Die Doppelfolge „Clans von Berlin“ zeichnet derweil Vorgeschichte und Gegenwart des Organisierten Verbrechens durch Großfamilien nach. In weiteren Folgen geht es laut „Bild“ um den „Killer von Herne“, der 2017 kaltblütig zwei Menschen tötete. Auch das Leben des „Deutschen Escobar“ Ronald Miehling, der als Schneekönig in die Kriminalgeschichte einging, kommt in dem Podcast vor.

„Dieser Themen-Mix aus spannenden Geschichten und guter Recherche ist auch für mich in meinem langjährigen Künstlerleben eine neue Erfahrung“, kommentiert Sky du Mont. Der 74-jährige Schauspieler („Der Schuh des Manitou“) ist die Stimme der neuen Podcastreihe „Tatort Deutschland – die Crime Doku von Bild“.

„Wir loten hier aus, wie wir exklusive Inhalte und faszinierende ‚Bild‚-Geschichten auf den Audioplattformen weitererzählen können. Das ist eine Möglichkeit, die aus der Arbeit bei Print, Online und TV entsteht“, sagt „Bild“-Chefredakteur Johannes Boie. „Unsere Chefreporter Christin Wahl und Frank Schneider sowie die Audio-Spezialisten von Wake Word Studios zeigen eindrucksvoll, wie packend man solche Geschichten heute skripten und vertonen kann“.

Zu hören gibt es „Tatort Deutschland“ auf BILD.de und überall, wo es Podcasts gibt – unter anderem bei Spotify, Apple Music und Amazon Music.

Quelle: Bild