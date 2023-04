„007’s Road to a Million“: Details zur James Bond Show bei Prime Video

Anzeige

Die neue Serie „007’s Road to a Million“ soll vom James-Bond-Universum inspiriert sein. Jetzt bestätigte Amazon einen prominenten Namen für die Prime-Video-Show.

Anzeige

In „007’s Road to a Million“ treten Teilnehmer in Zweierteams gegeneinander an und spielen um einen Preis von bis zu einer Million Pfund. Gedreht wird dabei an verschiedenen ikonischen Schauplätzen der James-Bond-Filme, darunter den schottischen Highlands, Venedig und Jamaika. Der Wettbewerb fordert dabei Intelligenz, Ausdauer und Heldenmut, erklärt Amazon und kündigt zugleich einen prominenten Namen an.

Brian Cox in neuer James-Bond-Show bei Amazon Prime Video

So soll der schottische Schauspieler Brian Cox („Succession“) den sogenannten Controller spielen. Dabei handelt es sich laut Amazon um eine rätselhafte Figur, die über das Schicksal der Kandidatinnen und Kandidaten in der britischen Serie entscheidet. „007’s Road to a Million“ entsteht dabei als Zusammenarbeit von Amazon Studios, EON Productions, 72 Films und MGM Alternative. Die nicht-fiktionale Serie soll später in diesem Jahr bei Prime Video in mehr als 240 Ländern laufen.

Quelle: Amazon/ filmcontact

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.