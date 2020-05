2. Staffel „Homecoming“ startet auf Prime

„Homecoming“ geht in die nächste Runde: Die zweite Staffel der US-Serie um einen ominösen Pharmakonzern ist ab heute im Stream bei Amazon Prime Video verfügbar.

Schon die erste Staffel „Homecoming“ war unter anderem durch Julia Roberts ein Erfolg. In der zweiten Staffel ist die Schauspielerin nur noch als Produzentin tätig.

Wie schon in Staffel 1 geht es um ein geheimnisvolles Zentrum, das US-amerikanischen Kriegsveteranen mit dem „Homecoming“-Programm einen Wiedereinstieg in das zivile Leben ermöglichen soll.

In der ersten von insgesamt sieben neuen Folgen wacht eine junge, vorerst namenlose Frau in einem kleinen Boot mitten auf dem Meer auf – ohne Ruder und Gedächtnis. Zurück an Land erfährt die neue Hauptdarstellerin, gespielt von Sängerin Janelle Monáe, dass sie Veteranin ist und Jacqueline heißt.

Schließlich macht sie sich auf die Suche nach ihrer Identität und landet schnell bei der Geist-Group, die man auch schon aus der ersten Staffel kennt. Getarnt als Wellnesszentrum, wurde dort das „Homecoming“-Programm für ehemalige Soldaten entwickelt.

Die zweite Staffel „Homecoming“ mit sieben Folgen á 30 Minuten Länge, startet heute, Freitag, den 22. Mai, bei Amazon Prime Video.