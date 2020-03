2. Staffel von „Ready to beef!“ ab heute bei TV Now

Sterneköche und ihre Teams treten zur Küchenschlacht an – und müssen bei den kulinarischen Rivalen Tim Mälzer und Tim Raue überzeugen. Dabei geht es nicht nur um die Ehre, sondern auch um einen Geldpreis.

Wenn am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr bei Vox die aktuelle „Kitchen Impossible“-Staffel mit dem fünften Aufeinandertreffen der beiden ewigen Rivalen Mälzer und Raue endet, gibt es bei TV Now direkt den Nachtisch:

Ab heute zeigt das Streamingangebot exklusiv die 2. Staffel „Ready to beef!“. Hier treten Tim Mälzer und Tim Raue allerdings nicht gegeneinander an, sondern bitten als Gastgeber und Juror wieder zum kulinarischen Kampf: Zwei renommierte Küchenchefs aus unterschiedlichen Regionen und mit ganz verschiedenen Kochphilosophien steigen jede Woche in einer neuen Folge in den Ring, um ihre Ehre zu verteidigen. Mit dabei: Ihre eigenen Küchenteams aus ihren Restaurants, die sie in am Herd unterstützen – und 5.000 Euro gewinnen können.

Das sind die Duelle bei „Ready to beef“ Staffel 2:

Alexander Herrmann (2 Sterne) vs. Lukas Mraz (2 Sterne)

Martin Müller vs. Johannes King (2 Sterne)

Richard Rauch vs. The Duc Ngo

Mario Lohninger (1 Stern) vs. Sven Wassmer (2 Sterne)

Viktoria Fuchs vs. Walter Triebl

Hans Neuner (2 Sterne) vs. Erik Scheffler (1 Stern)

Max Strohe (1 Stern) vs. Alexander Wulf (1 Stern)

Robin Pietsch (1 Stern) vs. Yannic Stockhausen (1 Stern)