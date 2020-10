3. Staffel „American Gods“: Starttermin steht

Anzeige

Back to the roots: Amazon Prime Video bestätigt den Starttermin für die dritte Staffel „American Gods“, in der es auch um die Ursprünge des heutigen Amerikas gehen soll.

Heute hat Amazon Prime Video den offiziellen Starttermin der dritten Staffel von „American Gods“ verkündet: Ab dem 11. Januar sind die neuen Folgen der Amazon Original Serie für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich zum Streamen verfügbar.

In einem Brief wendet sich Serienschöpfer und Executive Producer Neil Gaiman an die Fans der Serie und verrät, was sie in Staffel 3 erwarten können. Darin schreibt er unter anderem, dass die Kämpfe und Probleme der Götter und der Menschen auch der Kampf ganz Amerikas sei. Er selbst hätte nicht gedacht, dass das Thema des Romans, den er vor 20 Jahren geschrieben hat, gerade so beliebt und aktuell sein würde. In einem Jahr, in dem sich alles verändert. Außerdem wolle man sich in dieser Staffel auf das ursprüngliche Amerika und die Einwanderer, die ihre ganz eigenen „Götter“ mitbrachten, konzentrieren.

Basierend auf dem Bestseller von Neil Gaiman handelt die Serie von dem Kampf zwischen den alten Göttern der Mythologie und den Göttern der Moderne. In Staffel 3 versucht Shadow Moon (Ricky Whittle) wütend, sein scheinbar unausweichliches Schicksal zu verdrängen und lässt sich in der idyllisch verschneiten Stadt Lakeside Wisconsin nieder. Doch bald wird ihm bewusst, dass man sich nicht einfach weigern kann, ein Gott zu sein.

Der Teaser-Trailer gibt erste Einblicke in die Welt der Götter und der dritten Staffel:

Am Montag, 11. Januar 2021, startet die dritte Staffel „American Gods“ weltweit bei Amazon Prime Video. In den USA startet die Serie dann jedoch auf Starz.