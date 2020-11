Ab heute: Bill Gates startet eigenen Podcast

Anzeige

Auf einer Apple-Plattform: Bill Gates‚ Podcast geht ab diesen Montag unter die Podcaster.

Zusammen mit Schauspielerin Rashida Jones („Parks and Recreations“; sowie ihres Zeichens Tochter von Jazz-Legende Quincy Jones) stellt der Microsoft-Gründer dem Titel nach die große Fragen. In „Bill Gates & Rashida Jones ask the Big Questions“ plaudern die beiden mit ihren Gästen vornehmlich über philosophische Themen, wie dem Youtube-Trailer zu entnehmen ist.

In der ersten Folge wird es um Covid-19 und den Umgang mit der Corona-Pandemie gehen. Die Gespräche werden wöchentlich bei Apple Podcasts hochgeladen. Sie sollen aber auch bei anderen Plattformen zur Verfügung stehen. Welche dies genau sein werden, wird zunächst nicht konkret angegeben.

Auf Seiten der Gäste ist bislang nur Dr. Anthony Fauci, ein New Yorker Immunologe und in Zeiten von Corona viel gefragter Epidemie-Experte, für die heutige erste Folge angekündigt.