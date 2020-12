„Allah Jahre wieder“ – Somuncu streamt, wie er Weihnachten feiern lernt

Anzeige

Unter dem Motto „Ein Muselmann feiert Weihnachten“ begeht der Kabarettist Serdar Somuncu das Weihnachtsfest und macht daraus eine interaktive Streamingshow.

„Serdar feiert Weihnachten und er hat keine Ahnung, wie es geht. Als Kind türkischer Einwanderer hat er das Fest bisher nämlich nur aus der Ferne erlebt“, heißt es in der Ankündigung.

„Jetzt möchte er endlich voll integriert sein und lädt zu einer Weihnachtsfeier der besonderen Art.“ Der 52-Jährige Somuncu tritt mit Band und Gästen am 26. Dezember ab 20 Uhr in seinem Berliner Studio auf. Bis zu 5.000 Leute können mit Streaming-Ticket in einer riesigen Video-Konferenz zuschauen.

Es gibt auch interaktive Tickets, dann kann man mit Somuncu reden.