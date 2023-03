„Am Rande der Schamgrenze“: Joyn zeigt neue Improserie „Intimate“

Anzeige

Laut Joyn bewegt sich die neue Comedyserie „Intimate“ am Rande der Schamgrenze und suhlt sich in Fettnäpfchen. Mit dabei sind Heike Makatsch und Christian Ulmen.

„Intimate“ wurde von den Schöpfern von „Die Discounter“ entwickelt und zeigt die ungeschminkte Wahrheit des Lebens Anfang Zwanzigjähriger in all seinen Facetten, kündigte der Streaming-Anbieter an. Ab dem 24. März kann man die achtteilige Serie bei Joyn Plus+ sehen. Eine lineare TV-Aussstrahlung folgt ab Dienstag, 4. April 2023, um 23.30 Uhr auf ProSieben.

„Intimate“ ab Ende März bei Joyn

Die Hauptrollen in „Intimate“ übernehmen Bruno Alexander, Emil und Oksar Belton, Max Mattis und Leo Fuchs. An ihrer Seite spielen unter anderem Heike Makatsch, Jonas Nay, Anika Decker, Chris Tall und Christian Ulmen. Den Inhalt beschreibt Joyn dabei folgendermaßen:

„Heiße Affären entwickeln sich zum totalen Flop, Freundschaftsdienste enden im Desaster und einmalige Chancen werden komplett an die Wand gefahren. Dabei werden keine Peinlichkeiten ausgelassen und die Kamera wird gerade auf die Momente gerichtet, die normalerweise unter den Teppich gekehrt werden. Trotz aller Widrigkeiten rappeln sich die fünf Freunde immer wieder auf und stürzen sich gemeinsam, mit einer charmanten Naivität, in das nächste Abenteuer.“

