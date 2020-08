Amazon bestätigt 2. Staffel „Hunters“

Anzeige

Die Jagd auf Nazis geht weiter – Amazon Studios verkündet eine weitere Staffel der Original-Serie „Hunters“.

Die Thriller-Serie von Schöpfer David Weil („Moonfall“) und Executive Producer und Oscar-Preisträger Jordan Peele („Get Out“) geht damit in die zweite Runde und soll demnächst exklusiv auf Amazon Prime Video streambar sein.

Die erste Staffel von „Hunters“, die seit dem 21. Februar exklusiv bei Amazon Prime Video verfügbar ist, dreht sich um eine Gruppe von Nazi-Jägern unter der Führung von Meyer (Al Pacino), die 1977 in New York City leben. Die Hunters, wie sie genannt werden, haben entdeckt, dass Hunderte von hochrangigen Nazi-Offizieren unter ihnen leben und nun ein Viertes Reich in den Vereinigten Staaten erschaffen wollen.

Laut David Weil, dem Schöpfer und Co-Showrunner der Serie, steht die Handlung bereits für ganze fünf Staffeln. Wie es in der zweiten Staffel weitergehen soll, verrät er aber noch nicht. Eins steht jedoch fest: (Achtung: Spoiler!) Nach dem Tod von Meyer (Al Pacino) wird nun Jonah (Logan Lerman) zum neuen Anführer der Hunters.

In der Serie sind neben den Hauptdarstellern Al Pacino, Logan Lerman und Jerrika Hinton auch Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker und Lena Olin zu sehen. Inwieweit der Cast in der zweiten Staffel gleich bleibt oder sich verändert, wird sich zeigen.

Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel könnte es nun ganz schnell mit dem Dreh der zweiten Staffel vorangehen. 2021 könnte sie also schon verfügbar sein.