Amazon Prime Deal: 30 Filme ab heute für je 97 Cent

An diesem Wochenende können alle Kunden von Amazon Prime wieder einen exklusiven Video-Deal nutzen. Der Onlinehändler bietet bis Sonntag 30 Filme für jeweils 97 Cent zum Leihen an, darunter auch das finale Kapitel der „Skywalker-Saga“.

In „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ kommt die Geschichte rund um Rey, Finn und Poe zu einem Ende. Ein letztes Mal müssen die Nachfolger von Luke Skywalker, Han Solo und Leia Organa die Galaxie retten. Dieses Mal vor dem bösen, totgeglaubten Imperator Palpatine, der einmal mehr von der Vernichtung der Jedi träumt. Bei Fans kam das Finale der Reihe eher durchwachsen an. Wer allerdings die neunte „Star Wars“-Episode im Kino oder Heimkino bislang verpasst hat, kann sich mit dem Prime Deal nun ein eigenes Bild von ihr verschaffen.

Für alle Hartgesottenen bietet der Prime Video Deal unter anderem die Filme „Come To Daddy“ und „The Nightingale“ an. In „Come To Daddy“ zeigt sich „Herr der Ringe“-Darsteller Elijah Wood von seiner extremen Seite. Er spielt einen erfolglosen DJ, der sich nach langer Zeit mit seinem grantigen Vater trifft und dessen düsteres Geheimnis lüftet – mit blutigen Folgen. Ähnlich blutrünstig geht es auch in „The Nightingale“ zur Sache. In dem australischen Westernfilm von „Babadook-„Regisseurin Jennifer Kent rächt sich eine junge Frau im 19. Jahrhundert an ihren Peinigern. Anders als in ähnlichen Genrevertretern steht hier allerdings vielmehr die psychische Belastung der Hauptfigur im Vordergrund, die dieses Unterfangen immer schwieriger gestaltet.

Weniger grausam, aber nicht weniger finster ist darüber hinaus der Arthouse-Grusel „Der Leuchtturm“. Amazon bietet im Rahmen seiner Aktion auch dieses umjubelte Kammerspiel zum vergünstigten Preis an. Prime-Kunden können sich somit anschauen, wie sich Robert Pattinson und Willem Dafoe im 19. Jahrhundert an die Gurgel gehen, als sie während eines Sturms auf einer einsamen Leuchtturm-Insel festsitzen. Gedreht wurde mit alten Kameralinsen in Schwarz Weiß und 4:3 – Format. Ergibt einen der optisch beeindruckendsten Horrorfilme der vergangenen Jahre!

Alle Filme des Amazon Prime Video – Deals im Überblick:

Bloodshot (auch in 4K UHD erhältlich)

Knives Out – Mord ist Familiensache

Countdown

Enzo und die wundersame Welt der Menschen

Perfect Human

Star Wars – Der Aufstieg Skywalkers

Ad Astra – Zu den Sternen

Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot

The Informer

Rotschühchen und die Sieben Zwerge

Le Mans 66

Königin

Come To Daddy

The Nightingale – Schrei nach Rache

Judy

Official Secrets

Deliler – Sieben für die Gerechtigkeit

Der Leuchtturm

Lost in London

Ulysses – A Dark Odssey

Bruno bei den Wölfen

Isn’t It Romantic

Invincible Dragon

The Beast Within – Es lebt in dir

Sorry We Missed You

Torture – Einladung zum Sterben

Romys Salon

Berlin, I Love You

Land des Honigs

Black Christmas