Amazon Prime Deal: Neue Filme ab heute für 97 Cent

Neue Woche, neuer Prime Deal. Auch an diesem Wochenende bietet Amazon Prime seinen Kunden ausgewählte neue Filme für jeweils 97 Cent zum Leihen an.

Der Psychothriller „The Lodge“ ist eines der Highlights im Angebot. Dabei handelt es sich um die erste Hollywood-Produktion des österreichischen Regie-Duos Veronika Franz und Severin Fiala. In dem Kammerspiel sitzen zwei Geschwister in einer eingeschneiten Waldhütte mit ihrer Stiefmutter fest, mit der irgendetwas nicht zu stimmen scheint. Der beklemmende Film verbindet dabei Familiendrama mit subtilem Horror und einer Geschichte über religiösen Fanatismus.

Weitaus fröhlicher geht es in „The Peanut Butter Falcon“ zur Sache. Die Tragikomödie erzählt von Zac, einem jungen Mann mit Down Syndrom, der aus seiner Pflegeeinrichtung ausbüxt. Als er unterwegs auf einen Kleinkriminellen (Shia LaBeouf) trifft, begeben sich die beiden Männer auf einen Roadtrip durch die amerikanischen Südstaaten. In der Rezeption wurde der anrührende Streifen oft mit den Geschichten von Mark Twain verglichen. Das tritt es so ziemlich auf den Punkt!

Ganz klar abraten kann man hingegen von „Cats“, den Amazon ebenfalls zum Leihen anbietet. In der Musical-Verfilmung wurden Superstars wie Judi Dench, Jason Derulo und Taylor Swift mit verstörenden CGI-Effekten in singende Mensch-Katzen-Hybriden verwandelt. Das Resultat war einer der größten und meistverspotteten Kinoflops des vergangenen Jahres. Eher nur für Katastrophentouristen empfehlenswert!

Alle Filme des Prime Deals im Überblick

21 Bridges

Perfect Human

Jumanji: The Next Level (auch in 4K UHD)

Das Attentat: The Man Standing Next

The Peanut Butter Falcon

Underwater – Es ist erwacht

Bombshell – Das Ende des Schweigens

Terminator – Dark Fate

Cats (auch in 4K UHD)

The Lodge

VFW – Veterans of Foreign Wars

The Necromancer – Das Böse in Dir

Queen & Slim (auch in 4K UHD)

Killing Gunther

Eine ganz heiße Nummer 2.0

Das Abenteuer von Wolfsblut

Why Don’t You Just Die!