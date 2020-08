Amazon veröffentlicht Trailer zu „All Or Nothing: Tottenham Hotspur“

Anzeige

Fußball voller Leidenschaft und Emotionen – Amazon Prime Video hat jetzt den den Starttermin und den offiziellen Trailer zur Doku-Serie „All Or Nothing: Tottenham Hotspur“ veröffentlicht.

In neun Episoden von „All Or Nothing: Tottenham Hotspur“ wird das Team durch die Saison 2019/20 begleitet. Fans können sich dabei auf Einblicke hinter die Kulissen des berühmten englischen Fußballclubs freuen.

Zudem sind alle wichtigen Ereignissen auf und abseits des Spielfeldes, inklusive des Einstiegs von José Mourinho als neuem Cheftrainer des Clubs und der Reaktionen auf den Saisonabbruch der Premier League in der Doku festgehalten. Doch die Kameras sind nicht nur im neuen Stadion mit 62.000 Sitzplätzen im Norden Londons dabei, sondern auch bei den Bemühungen der Mannschaft, die umliegende Gegend positiv zu beeinflussen.

Der Trailer verspricht erste Einblicke in die Erlebnisse der Mannschaft in der letzten Saison auf und abseits des Grüns:

Ab Montag, 31. August, sind wöchentlich je drei neue Episoden von „All Or Nothing: Tottenham Hotspur“ exklusiv auf Prime Video verfügbar. Die finalen drei Episoden inklusive einer Bonus-Episode stehen dann ab dem 14. September für Prime-Mitglieder zum Streamen bereit. Zunächst in der englischen Originalversion, sollen dann ab November auch die deutschen Untertitel zur Amazon Original Serie folgen.