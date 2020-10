Angela Merkel: TV Now verfilmt das Leben der Kanzlerin

Anzeige

Seit 15 Jahren ist Angela Merkel die „Mutter der Nation“. Nächstes Jahr soll eine Dokumentationsreihe über die Lebensgeschichte der Kanzlerin bei TV Now erscheinen.

Der Streamingdienst der Mediengruppe RTL hat für die Dokureihe die Filmproduktionsfirma UFA Fiction und Stefan Aust beauftragt. In vier Teilen soll das Leben und der Aufstieg von Angela Merkel zur Kanzlerin exklusiv bei TV Now gezeigt werden.

Für das Drehbuch ist Stefan Aust verantwortlich. Er ist Autor und Herausgeber von „Welt“ und „Welt am Sonntag“. Außerdem war er viele Jahre Chefredakteur von „Der Spiegel“. Er „habe die Karriere von Angela Merkel über die Jahre in verschiedenen Funktionen aus kritischer journalistischer Distanz begleitet“, so Aust. In Zusammenarbeit mit der UFA Fiction hat er bereits das Drehbuch zur ARD-Dokumentation „Hannelore Kohl – die erste Frau“ geschrieben.

Laut Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte und Marken der Mediengruppe RTL, will TVNOW nun neben Fiction-, Entertainment- und Live-Sport-Inhalten, auch „das Zuhause für anspruchsvolle Dokumentationen und Reportagen werden“.

Die vierteilige Dokureihe über Angela Merkel wird voraussichtlich Ende 2021 auf TVNOW zu sehen sein.