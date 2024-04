Anne Will hat neues Politik-Format

16 Jahre lang talkte Anne Will im Ersten. Jetzt wird ihr erstes Nachfolgeprojekt bekannt. Damit geht die Moderatorin neue Wege.

Anne Will redet nicht mehr in ihrer TV-Talkshow über Politik, dafür ab sofort in einem Podcast. Die 58-Jährige veröffentlichte am Donnerstag die erste Folge ihres neuen wöchentlichen Podcasts-Formats „Politik mit Anne Will“.

Die Journalistin ist einem Millionenpublikum durch ihre frühere ARD-Talksendung „Anne Will“ sonntagabends im Ersten bekannt. Anfang Dezember moderierte sie die letzte Ausgabe – Will talkte 16 Jahre lang. Ihre Nachfolgerin auf dem Sendeplatz ist die frühere „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga.

„Politik mit Anne Will“: Neuer Podcast

Anne Will macht jetzt einen Podcast.

Der neue Podcast ist so aufgebaut: Im Vorfeld spricht Will mit einer Spitzenpolitikerin oder einem Spitzenpolitiker. In der Sendung sind Ausschnitte davon zu hören, zudem lädt sie Journalistinnen, Wissenschaftler, Publizisten und Kunstschaffende ein.

In der ersten Folge ist die Vize-„Spiegel“-Chefredakteurin Melanie Amann zu Gast, die mit Will über das Thema „Wie wird Deutschland kriegstüchtig?“ spricht. Im Vorfeld interviewte Will SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Der Podcast wird von der Will Media GmbH eigenproduziert.