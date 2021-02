Arte Concert erweitert sein Angebot

Anzeige

Arte Concert hat sein erweitertes Angebot an Live-Konzerten fürs Frühjahr 2021 vorgestellt. Damit los geht es schon an diesem Freitag.

#WirBleibenOffen lautet das Motto der Stunde, unter dem Arte Concert unter anderem die Formate Europe@Home und Open Stage Berlin ins Leben ruft. Bereits im vergangenen Jahr hatte das digitale Musikangebot dank vieler Konzerte ohne Publikum insgesamt 499 Livestreams im Programm und verzeichnete in seinem Gesamtangebot (inkl. Drittplattformen) knapp 75 Millionen Videoabrufe.

Europe@Home

Europa ist der Star in Daniel Hopes neuer Reihe Europe@Home. Ab dem 12. Februar, immer von Freitag bis Sonntag, um 19.00 Uhr live auf Arte Concert begegnet der Star-Violinist und Preisträger des Europäischen Kulturpreises Gästen aus ganz Europa. Über neun Wochen hinweg wird Hope jedes Wochenende Musik aus jeweils drei verschiedenen europäischen Ländern zu sich nach Hause holen und so die 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union musikalisch und kulturell vorstellen.

Arte Concert – Open Stage Berlin

Zwei Live-Bands, vielfältige Performances aller Genres und eine charismatische Moderatorin: das ist das neue Format Open Stage Berlin, das Arte Concert am 22. Februar startet. Von Montag bis Donnerstag bietet die Sendung immer live um 20.30 Uhr in 60-90 Minuten eine Mischung aus Musik verschiedener Genres und Performance-Künsten, moderiert von der Schauspielerin Thelma Buabeng. Im Berliner Kunst- und Kulturzentrum Reinbeckhallen direkt an der Spree begrüßt Buabeng jeweils zwei Bands – immer eine erfrischende Mischung aus bekanntem Act und aufstrebenden Newcomern -, die in der Sendung live performen.

Arte Concert – Open Stage Paris

Bereits vor dem neuen Livestream-Format aus den Berliner Reinbeckhallen gab Arte Concert im Dezember 2020 bekannten und aufstrebenden internationalen MusikerInnen bei Open Stage die Möglichkeit, für die Dauer eines Konzerts in ihr „natürliches Habitat“ zurückzukehren. Die Live-Aufzeichnungen aus verschiedenen Pariser Konzerthallen waren auf Arte Concert, aber auch auf Facebook, YouTube und Instagram zu verfolgen. Sehr spezielle und intime Konzerte von 30-45 Minuten spielten in der ersten Staffel KünstlerInnen wie Fredrika Stahl, Philippe Katherine, Laura Cahen oder Isabel Sörling.

In der zweiten Staffel – ab dem 19. Februar immer Freitag- und Samstagsabends um 20.30 Uhr live auf Arte Concert – können sich Fans unter anderem auf den schwedischen Singer-Songwriter Peter von Poehl und Sänger und DJ Yan Wagner freuen.