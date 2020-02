„Avenue 5“ in deutscher Fassung bei Sky

Im Januar feierte das neue HBO/Sky Original „Avenue 5“ in der Orginalfassung bereits Premiere bei Sky Atlantic HD. Im April wiederholt der Sender die Staffel – in deutscher Fassung.

Nachdem die „Avenue 5“ bereits im Januar nur in der Originalfassung zu sehen war, holt Sky die erste Staffel mit der deutschen Synchronfassung im April zurück.

Die achtteilige Comedyserie vom „Veep“-Macher Armando Iannucci spielt nur ein paar Lichtsekunden entfernt an Bord eines Touristenraumschiffes auf dem Weg zum Saturn. Der als „Doctor House“ bekannte Hugh Laurie schlüpft in seine neue Rolle als Kapitän Ryan Clarke. Doch nach einem ersten technischen Fehler bricht das Chaos aus – und plötzlich scheint in diesem Raumschiff nichts und niemand echt zu sein. Dieser Trailer gibt einen kleinen Einblick in das Weltall-Spektakel.

„Avenue 5“ ist wahlweise in deutscher oder originaler Synchronfassung ab 7. April immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Außerdem ist sie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Eine zweite Staffel wurde von Sky und HBO bereits bestätigt.